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2 часа назад

Рублев высказался о конфликте ATP и Уимблдона

Матч ТВ

Российский теннисист Андрей Рублев после решения ATP не начислять игрокам рейтинговые очки за участие в Уимблдоне заявил, что турниры и спортсмены должны защищать друг друга.

Рублев высказался о конфликте ATP и Уимблдона
Фото: ТАССТАСС

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что россиянам и белорусам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании в 2022 году из-за событий на Украине. ATP и WTA решили не присуждать рейтинговые очки теннисистам за выступление на Уимблдоне из-за отстранения россиян и белорусов.

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— Уимблдон нарушил соглашение с ATP. Это первое. Когда у вас есть сделка, вы не можете ее нарушить. А они ее нарушили.

Думаю, это больше было сделано для того, чтобы показать турнирам, что они не могут делать то, что хотят. Это больше о командной работе. Теннис, на мой взгляд, единственный вид спорта, в котором турниры и спортсмены взаимно друг другу нужны, чтобы работать сообща.

Когда у нас токсичные отношения, такие как сейчас, может случиться только плохое. И, в конце концов, либо вы позволяете турнирам делать то, что они хотят, и в итоге ничего хорошего из этого не выходит, либо вы говорите им: «Окей, ребята, хватит». Отныне давайте работать вместе. Потому что если что-то случится с турниром, игрокам нужно его защищать, а если что-то случится с игроками, турниры должны защищать игроков. Только совместная работа может принести гораздо больший успех.

Даже если, например, Уимблдон объединится с другими турнирами Большого шлема, чтобы создать другой тур, это только разрушит теннис. Это разрушит славу тенниса, создававшуюся сотнями лет. Есть только один способ — работать вместе, не иметь токсичных отношений, — сказал Рублев на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

Россиянин также добавил, что не знает о планах других теннисистов по поводу возможного снятия с Уимблдона из-за выставочного статуса турнира. «Игроки топ-уровня, особенно Рафа и Новак, играют не только ради денег и очков. Они играют, чтобы быть первыми в истории, кто добивается таких высот и выигрывает такое количество турниров Большого шлема», — отметил Рублев.

Теннис,Андрей Рублев,
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