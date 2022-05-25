Рублев высказался о конфликте ATP и Уимблдона

— Уимблдон нарушил соглашение с ATP. Это первое. Когда у вас есть сделка, вы не можете ее нарушить. А они ее нарушили.



Думаю, это больше было сделано для того, чтобы показать турнирам, что они не могут делать то, что хотят. Это больше о командной работе. Теннис, на мой взгляд, единственный вид спорта, в котором турниры и спортсмены взаимно друг другу нужны, чтобы работать сообща.



Когда у нас токсичные отношения, такие как сейчас, может случиться только плохое. И, в конце концов, либо вы позволяете турнирам делать то, что они хотят, и в итоге ничего хорошего из этого не выходит, либо вы говорите им: «Окей, ребята, хватит». Отныне давайте работать вместе. Потому что если что-то случится с турниром, игрокам нужно его защищать, а если что-то случится с игроками, турниры должны защищать игроков. Только совместная работа может принести гораздо больший успех.



Даже если, например, Уимблдон объединится с другими турнирами Большого шлема, чтобы создать другой тур, это только разрушит теннис. Это разрушит славу тенниса, создававшуюся сотнями лет. Есть только один способ — работать вместе, не иметь токсичных отношений, — сказал Рублев на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».