Чесноков оценил следующего соперника Хачанова на Roland Garros

"Норри набрал хорошую форму, выиграл турнир в Лионе, прошел очень тяжелые, трудовые матчи, - отметил Чесноков. - Для Хачанова будет серьезное испытание. Если брать то, как Хачанов сыграл в прошлом году против Норри, то счет был 1:6, 1:6 (на турнире в Лионе - прим. ТАСС), так что в этом году уже большой успех для Хачанова должен быть. Я думаю, что будет очень сложный матч для обоих".