Чесноков оценил следующего соперника Хачанова на Roland Garros

Британский теннисист Кэмерон Норри набрал хорошую форму, поэтому матч с ним в третьем круге Roland Garros для россиянина Карена Хачанова будет серьезным испытанием. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
"Норри набрал хорошую форму, выиграл турнир в Лионе, прошел очень тяжелые, трудовые матчи, - отметил Чесноков. - Для Хачанова будет серьезное испытание. Если брать то, как Хачанов сыграл в прошлом году против Норри, то счет был 1:6, 1:6 (на турнире в Лионе - прим. ТАСС), так что в этом году уже большой успех для Хачанова должен быть. Я думаю, что будет очень сложный матч для обоих".
В среду россиянин Хачанов обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3 в матче второго круга Roland Garros. В следующем круге россиянин встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Хачанов посеян на турнире под 21-м номером, Норри - под десятым.
Хачанову 26 лет, он занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2019) и Уимблдона (2021). Хачанов - серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.