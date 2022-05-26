Зверев рассказал о проблемах с психическим здоровьем

«Надо научиться не обращать на это внимания. Мое психическое здоровье не зависит от социальных сетей. Оно зависит от других проблем. Я никогда не говорю об этом. Другие игроки говорят об этом чаще, они более открыты. Но мне не нравится делать это, хотя я много страдаю от этого в нынешнем сезоне.