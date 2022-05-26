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50 минут назад

Третья ракетка мира Зверев признался, что у него есть проблемы с психическим здоровьем

Газета.Ru

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

Зверев рассказал о проблемах с психическим здоровьем
Фото: ReutersReuters

«Надо научиться не обращать на это внимания. Мое психическое здоровье не зависит от социальных сетей. Оно зависит от других проблем. Я никогда не говорю об этом. Другие игроки говорят об этом чаще, они более открыты. Но мне не нравится делать это, хотя я много страдаю от этого в нынешнем сезоне.

Временами я впадал в депрессию. Думал, это из-за давления, которое мы испытываем. Мы постоянно находимся в центре внимания», — цитирует третью ракетку мира Eurosport.

25 мая Зверев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в матче второго круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), который проходит на грунтовых кортах Парижа. Встреча завершилась со счетом 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5 в пользу посеянного под третьим номером Зверева. Теннисисты провели на корте 3 часа 36 минут.

Медведев высказался о возможном отстранении от Уимблдона

Ранее экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением о том, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать очки за Уимблдон.

Теннис,Александр Зверев,
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