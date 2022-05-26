Российская теннисистка Касаткина пробилась в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четверг победила мексиканку Фернанду Контрерас-Гомес в матче второго круга Roland Garros.

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Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 20-м номером. Контрерас-Гомес пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей встречи между американками Даниэль Коллинс (девятый номер посева) и Шелби Роджерс.

Касаткиной 25 лет, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету теннисистки четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал на Roland Garros и Уимблдоне в 2018 году.

Контрерас-Гомес 24 года, она является 225-й ракеткой мира. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой WTA. Мексиканка впервые в карьере играла в основной сетке турнира Большого шлема.