Российская теннисистка Касаткина пробилась в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четверг победила мексиканку Фернанду Контрерас-Гомес в матче второго круга Roland Garros.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 20-м номером. Контрерас-Гомес пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей встречи между американками Даниэль Коллинс (девятый номер посева) и Шелби Роджерс.
Касаткиной 25 лет, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету теннисистки четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал на Roland Garros и Уимблдоне в 2018 году.
Контрерас-Гомес 24 года, она является 225-й ракеткой мира. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой WTA. Мексиканка впервые в карьере играла в основной сетке турнира Большого шлема.
Roland Garros проходит в Париже и завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Чехии Барбора Крейчикова, в понедельник уступившая в первом круге турнира француженке Диан Парри (6:1, 2:6, 3:6).