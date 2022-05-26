Медведев поймал кураж! Россиянин уже в 3-м круге «Ролан Гаррос» без потери сета

Целый фейерверк брейк-пойнтов увидели зрители в матче Медведева с сербом Ласло Джере. Но наш парень реализовал свои шансы лучше.

Фото: NURPHOTO VIA GETTY IMAGES NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Даниил Медведев пробился уже в третий круг «Ролан Гаррос». Причём это уже вторая его победа на турнире без потери сета. Похоже, россиянин поймал кураж!

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На «Ролан Гаррос» полным ходом идут матчи второго круга одиночного разряда. В среду проводились поединки в верхней половине мужской сетки, и все основные претенденты на титул прошли этот барьер. Однако зрители увидели несколько захватывающих триллеров. Александр Зверев (третий номер посева) был вынужден отыгрываться со счёта 0:2 по сетам. Юный Карлос Алькарас (6) спасся с 1:2 по партиям, не позволил сопернику реализовать подачу на матч в четвёртом сете и матчбол. А вот более опытные Новак Джокович (1) и Рафаэль Надаль (5) пока идут по дистанции без потери сетов.

Россиянин Карен Хачанов (21) тоже пробился в третий круг. На старте турнира он отдал партию португальцу Нуну Боргесу и следом в четырёх сетах справился с боливийцем Уго Дельеном. Теперь за выход в 1/8 финала Карен поспорит с британцем Кэмероном Норри (10), который только что завоевал титул в Лионе.

В нижней половине сетки матчи 2-го круга проходили в четверг, и одним из первых на корт вышел Даниил Медведев (2). Напомним, что грунтовый сезон у россиянина получился скомканным из-за операции по поводу удаления грыжи. Лишь за неделю до «Ролан Гаррос» Даниил провёл первый матч в Женеве и проиграл его французу Ришару Гаске. А в Париже Медведев стартовал довольно успешно. С аргентинцем Факундо Багнисом он справился всего за 1 час 40 минут – 6:2, 6:2, 6:2.

Россиянин рассказал о своих ощущениях после первой победы на грунте в сезоне: «Чувствую себя очень хорошо. Было много поддержки и обсуждений от тренеров и докторов вплоть до прошлой недели. У меня был лишь один матч на грунте до этого, чтобы подготовиться, но я очень рад. Я люблю «Ролан Гаррос» — по крайней мере, с прошлого года! Действительно надеюсь остаться здесь надолго. Год назад я проиграл в четвертьфинале. Надеюсь, в этот раз удастся дойти дальше».

Во втором круге Даниилу выпало играть с сербом Ласло Джере, который считается крепким грунтовиком. Когда-то Ласло входил в топ-30, выиграл два титула – в Рио-2019 и на Сардинии-2020. А сейчас Джере занимает 56-е место в рейтинге ATP. Соперники встречались до этого один раз, причём довольно давно и тоже на грунте. В Будапеште-2017 Джере вёл 6:0, 5:5, и Даниил вынужден был сняться. Сейчас в Париже россиянин не сразу вошёл в матч – позволил сопернику повести с брейком 2:0, но затем приспособился к центральному корту, и, вдохновляемый поддержкой трибун, начал плести свои хитрые комбинации, то и дело загоняя соперника в тупик. Медведев довольно быстро добился обратного брейка – 2:2. На этом Даниил не остановился, выиграл следом ещё один чужой гейм – 4:2, а сам раз за разом спасался с многочисленных брейк-пойнтов соперника и довёл партию до победы – 6:3 за 45 минут.

На старте второй партии теннисисты обменялись брейками, а затем чётко брали свои подачи. При было видно, что Даниил не мучается, не страдает на грунте, как это было много раз в прошлом году. Он играл вдохновенно, получал удовольствие от некоторых своих розыгрышей и ударов. Одним словом, россиянин поймал кураж, иногда даже позволял себе пижонство, играя на публику. В концовке партии Медведев всё же сделал брейк – 5:4 и с четвёртого сетбола дожал соперника – 6:4 за те же 45 минут.

В третьем сете каждый гейм на подаче Джере становился всё более продолжительным. Даниил ничего не хотел отдавать просто так. А свой потерянный гейм на старте ещё больше его настроил на борьбу. В первом гейме россиянин добился своего с третьего брейк-пойнта, затем взял чужую подачу с 6-го. Вообще за весь матч соперники устроили целый фейерверк брейк-пойнтов – 26. Больше конечно было у Медведева – 18-8. И в итоге через 2 часа 37 минуты Даниил оформил победу, причём опять без потери сета – 6:3, 6:4, 6:4.