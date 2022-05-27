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1 час назад

Касаткина об отстранении от «Уимблдона»: «Я понимаю их решение, хотя оно очень болезненное»

Sports.ru

Дарья Касаткина прокомментировала лишение «Уимблдона» рейтинговых очков в ответ на отстранение игроков из России и Беларуси.

Касаткина об отстранении от «Уимблдона»: «Я понимаю их решение»
Фото: EPAEPA

«Я не принимала участия в принятии решения WTA, со мной не советовались. Это очень сложная ситуация.

Судя по всему, в WTA решили, что это лучший на сегодняшний день выход из положения. Надо с этим как-то жить. Я знаю, что это повлияет на многих игроков, которые потеряют очки. И мне очень жаль. Ситуация в мире сегодня непростая, и теннисные власти пытаются как-то бороться. Надеюсь, все закончится положительно».

Также она рассказала, как отреагировала на отстранение от «Уимблдона» и других британских турниров.

«Было трудно смириться, мы бы хотели сыграть на «Уимблдоне». Решение принималось без нас, нас никто не информировал. В целом я понимаю решение «Уимблдона», хотя оно очень болезненное»

Теннис,Дарья Касаткина,
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