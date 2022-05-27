Касаткина об отстранении от «Уимблдона»: «Я понимаю их решение»

Судя по всему, в WTA решили, что это лучший на сегодняшний день выход из положения. Надо с этим как-то жить. Я знаю, что это повлияет на многих игроков, которые потеряют очки. И мне очень жаль. Ситуация в мире сегодня непростая, и теннисные власти пытаются как-то бороться. Надеюсь, все закончится положительно».