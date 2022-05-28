Российский теннисист Рублев победил Гарина и вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чилийца Кристьяна Гарина в третьем круге "Ролан Гаррос". Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11). Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В четвертом круге россиянин встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером. "Ролан Гаррос" проходит на грунтовых кортах Парижа с 22 мая по 5 июня. Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать спортсменов из России до соревнований. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии. За месяц до старта турнира АТР и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA). Ранее сообщалось, что Андрей Рублев оштрафован на восемь тысяч долларов за поведение во время матча Открытого чемпионата Франции – 2022.