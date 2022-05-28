Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Российский теннисист Рублев победил Гарина и вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Газета.Ru

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чилийца Кристьяна Гарина в третьем круге "Ролан Гаррос". Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11). Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В четвертом круге россиянин встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером. "Ролан Гаррос" проходит на грунтовых кортах Парижа с 22 мая по 5 июня. Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать спортсменов из России до соревнований. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии. За месяц до старта турнира АТР и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA). Ранее сообщалось, что Андрей Рублев оштрафован на восемь тысяч долларов за поведение во время матча Открытого чемпионата Франции – 2022.

Теннис,Янник Синнер,Андрей Рублев,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители