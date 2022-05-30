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25 минут назад

Теннисист Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»

Lenta.ru

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В матче 1/8 финала Хачанов уступил шестой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча продлилась два часа 15 минут и завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 4:6, 4:6.

В матче третьего круга Хачанов, который занимает 25 строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, обыграл 11-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри. Встреча, которая продолжалась три часа 37 минут, завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 7:5, 5:7, 6:4.

Борьбу на Открытом чемпионате Франции продолжают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. В матчах 1/8 финала 30 мая они встретятся с хорватом Марином Чиличем и итальянцем Янникои Синнером соответственно.

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