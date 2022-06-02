Стала известна сумма призовых российских теннисистов на "Ролан Гаррос"

Российские теннисисты заработали 2,62 миллиона евро на «Ролан Гаррос». Сумму призовых подсчитал Metaratings.ru.

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Больше всех — 600 тысяч евро — получит Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала. По 380 тысяч заработали вылетевшие в четвертьфинале Андрей Рублев и Вероника Кудерметова, при этом последняя получит еще 21 тысячу за выступление в парном турнире.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев заработал 220 тысяч, столько же получит Карен Хачанов. Теннисисты прекратили борьбу за титул на стадии 1/8 финала.