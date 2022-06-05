Надаль может завершить карьеру после финала "Ролан Гаррос"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может сегодня объявить о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает RMC Sport.

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3 июня, Надаль в 14-й раз в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале соперник испанца Александр Зверев из Германии получил травму и не смог продолжить матч. Все предыдущие 13 финальных встреч Надаль завершил победой.

Соперником испанца станет норвежский теннисист Каспер Рууд, обыгравший в полуфинале хорвата Марина Чилича со счетом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Ранее Надаль заявил, что отказался бы от очередного титула победителя Открытого чемпионата Франции ради новой стопы.