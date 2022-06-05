Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Испанский теннисист Надаль может завершить карьеру после финала "Ролан Гаррос"

Газета.Ruиещё 4

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может сегодня объявить о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает RMC Sport.

Надаль может завершить карьеру после финала "Ролан Гаррос"
Фото: ReutersReuters

3 июня, Надаль в 14-й раз в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале соперник испанца Александр Зверев из Германии получил травму и не смог продолжить матч. Все предыдущие 13 финальных встреч Надаль завершил победой.

Соперником испанца станет норвежский теннисист Каспер Рууд, обыгравший в полуфинале хорвата Марина Чилича со счетом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Ранее Надаль заявил, что отказался бы от очередного титула победителя Открытого чемпионата Франции ради новой стопы.

Надаль за карьеру одержал 21 победу на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Испанец выиграл за карьеру 91 титул в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс».

Теннис,Рафаэль Надаль,Александр Зверев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители