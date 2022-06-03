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1 час назад

Зверева увезли на коляске после матча с Надалем

Вероника Полынина

Немецкий теннисист Александр Зверев получил серьезную травму во время полуфинального матча с Рафаэлем Надалем на «Ролан-Гаррос», сообщает РИА «Новости».

Зверева увезли на коляске после матча с Надалем
Фото: ReutersReuters

Во втором сете Зверев кинулся к мячу, неудачно поставил ногу и травмировал голеностоп. Спортсмен не смог доиграть матч и покинул корт на инвалидной коляске.

Надаль выиграл первый сет матча со счетом 7:6 (10:8). Зверев травмировал ногу во втором сете при счете 6:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут. Испанский теннисист автоматически вышел в финал «Ролан Гаррос».

После матча Надаль поддержал соперника, сказав, что мечтал о финале Открытого чемпионата Франции, но не хотел попасть туда такой ценой.

«Я подошел к Звереву в подтрибунных помещениях и видел, как он плачет. Это очень тяжелый момент, я хочу пожелать ему только самого лучшего», - сказал Надаль.

Теннис,Александр Зверев,
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