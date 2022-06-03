Девушка привязала себя к сетке на полуфинале «Ролан Гаррос»

Девушка выбежала на корт во время полуфинала «Ролан Гаррос» между Каспером Руудом и Марином Чиличем и привязала себя за шею к сетке. Видео инцидента публикует Sports.ru.

Фото: кадр видео кадр видео

Девушка оказалась экологической активисткой из организации Dernière Rénovation. На футболке у активистки было написано: «У нас осталось 1028 дней».

Эти слова отсылают к докладу ООН по климату. В нем организация призывает ограничить глобальное потепление примерно на 1,5°С не позднее 2025 года и сократить выбросы в атмосферу на 43% к 2030 году.

Перформанс состоялся в третьем сете матча при счете 4:1 в пользу Рууда. Игроков сразу увели в подтрибунное помещение. Через 10 минут они вышли и после короткой разминки продолжили игру.