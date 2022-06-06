Касаткина поднялась на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 20-го на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Фото: © AP Photo/Jean-Francois Badias © AP Photo/Jean-Francois Badias

Лидером рейтинга остается Ига Свёнтек из Польши, которая стала победительницей Roland Garros. В полуфинале Свёнтек обыграла Касаткину (6:2, 6:1), которая впервые в карьере дошла до этой стадии на турнире Большого шлема.

Финалистка прошлогоднего Roland Garros Анастасия Павлюченкова пропустила турнир из-за травмы. Россиянка опустилась в рейтинге на 62 позиции и занимает 83-е место.

Рейтинг WTA от 6 июня:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) - 8 631 очко;

2 (5). Анетт Контавейт (Эстония) - 4 326;

3 (4). Паула Бадоса (Испания) - 4 245;

4 (6). Онс Жабер (Тунис) - 4 150;

5 (3). Мария Саккари (Греция) - 4 016;

6 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3 966;

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 3 678;

8 (11). Джессика Пегула (США) - 3 255;

9 (9). Даниэль Коллинс (США) - 3 255;

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3 060...

12 (20). Дарья Касаткина (Россия) - 2 765...

24 (29). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 945...

28 (27). Людмила Самсонова (Россия) - 1 650...

30 (31). Екатерина Александрова (Россия) - 1 526...

69 (71). Варвара Грачева (Россия) - 914...

78 (80). Анастасия Потапова (Россия) - 821...

83 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 793...