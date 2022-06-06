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2 часа назад

Медведев опустился на одну строчку в чемпионской гонке ATP

Матч ТВ

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга чемпионской гонки.

Медведев опустился на одну строчку в чемпионской гонке ATP
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Испанец Рафаэль Надаль продолжает возглавлять список. Его соотечественник Карлос Алькарас переместился с третьей строчки на вторую, которую ранее занимал представитель Греции Стефанос Циципас. Андрей Рублев остался на шестой строчке, а Даниил Медведев потерял одну позицию и теперь занимает 8-е место.

Чемпионская гонка ATP. 6 июня:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3820.3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3670.4 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065.5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 2280.7 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2205.8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 2080.9 (10). Новак Джокович (Сербия) — 197010 (9). Тейлор Фритц (США) — 1810…

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
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