Медведев опустился на одну строчку в чемпионской гонке ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга чемпионской гонки.
Испанец Рафаэль Надаль продолжает возглавлять список. Его соотечественник Карлос Алькарас переместился с третьей строчки на вторую, которую ранее занимал представитель Греции Стефанос Циципас. Андрей Рублев остался на шестой строчке, а Даниил Медведев потерял одну позицию и теперь занимает 8-е место.
Чемпионская гонка ATP. 6 июня:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3820.3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3670.4 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065.5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 2280.7 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2205.8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 2080.9 (10). Новак Джокович (Сербия) — 197010 (9). Тейлор Фритц (США) — 1810…