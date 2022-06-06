Медведев опустился на одну строчку в чемпионской гонке ATP

Испанец Рафаэль Надаль продолжает возглавлять список. Его соотечественник Карлос Алькарас переместился с третьей строчки на вторую, которую ранее занимал представитель Греции Стефанос Циципас. Андрей Рублев остался на шестой строчке, а Даниил Медведев потерял одну позицию и теперь занимает 8-е место.