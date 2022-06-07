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46 минут назад

Александрова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв украинку Ястремскую

Чемпионат.comиещё 1

Завершился матч первого круга травяного турнира серии WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Российская теннисистка Екатерина Александрова (30) встретилась с украинкой Даяной Ястремской (80).

Российская теннисистка обыграла украинку
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Волевую победу со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2 одержала Александрова. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Россиянка выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Ястремской два эйса, десять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем раунде соревнований Александрова встретится с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой (35) и австралийкой Оливией Гадеки (166). Действующим триумфатором турнира, в последний раз проводившегося в 2019 году, является американка Элисон Риске (40).

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