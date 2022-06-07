Российская теннисистка обыграла украинку

Волевую победу со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2 одержала Александрова. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Россиянка выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Ястремской два эйса, десять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.