Дедушка Алькараса не верит во внука-теннисиста

«Нужно с большой осторожностью говорить о Надале, потому что он многого добился и продолжает добиваться. Он очень хороший игрок, он лучший, и я не думаю, что мой внук или кто-то другой добьется такого же успеха, как он. Хотя не стоит забывать, что Карлос хорошо выступает, но Надаль есть Надаль».