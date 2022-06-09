Призовой фонд «Уимблдона» составит рекордные 40,4 млн фунтов

«Уимблдон» опубликовал схему распределения призовых на турнире-2022. Призовой фонд составляет рекордные £40 350 000.
Общий объем призовых вырос на 11,1% по сравнению с прошлым годом и на 5,4% по сравнению с 2019-м – последним розыгрышем перед пандемией коронавируса.
Напомним, в этом году ATP и WTA лишили «Уимблдон» рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.
Призовые «Уимблдона» в одиночном разряде:
1-й круг – £50 000;
2-й круг – £78 000;
3-й круг – £120 000;
4-й круг – £190 000;
1/4 финала – £310 000;
1/2 финала – £535 000;
Финал – £ 1 050 000;
Титул – £2 000 000.
Призовые в парном разряде:
1-й круг – £12 500;
2-й круг – £20 000;
3-й круг – £33 000;
1/4 финала – £67 000;
1/2 финала – £135 000;
Финал – £270 000;
Титул – £540 000.
Призовые в миксте:
1-й круг – £3 750;
2-й круг – £7 500;
1/4 финала – £16 000;
1/2 финала – £31 000;
Финал – £62 000;
Титул – £124 000.