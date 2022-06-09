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1 час назад

Призовой фонд «Уимблдона» составит рекордные 40,4 млн фунтов

Sports.ru

«Уимблдон» опубликовал схему распределения призовых на турнире-2022. Призовой фонд составляет рекордные £40 350 000.

Призовой фонд «Уимблдона» составит рекордные 40,4 млн фунтов
Фото: ЕРАЕРА

Общий объем призовых вырос на 11,1% по сравнению с прошлым годом и на 5,4% по сравнению с 2019-м – последним розыгрышем перед пандемией коронавируса.

Напомним, в этом году ATP и WTA лишили «Уимблдон» рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

Призовые «Уимблдона» в одиночном разряде:

1-й круг – £50 000;

2-й круг – £78 000;

3-й круг – £120 000;

4-й круг – £190 000;

1/4 финала – £310 000;

1/2 финала – £535 000;

Финал – £ 1 050 000;

Титул – £2 000 000.

Призовые в парном разряде:

1-й круг – £12 500;

2-й круг – £20 000;

3-й круг – £33 000;

1/4 финала – £67 000;

1/2 финала – £135 000;

Финал – £270 000;

Титул – £540 000.

Призовые в миксте:

1-й круг – £3 750;

2-й круг – £7 500;

1/4 финала – £16 000;

1/2 финала – £31 000;

Финал – £62 000;

Титул – £124 000.

Теннис,
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