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37 минут назад

Бублик о корте в Штутгарте: «Я #### собак, #####, дырявых, #####, которые этот корт строили. Ублюдки, #####»

Sports.ru

Александр Бублик обматерил корт и игру Энди Маррея по ходу матча в Штутгарте (3:6, 6:7).

Казахский теннисист обматерил создателей корта в Штутгарте и своего сопреника
Фото: Sports.ruSports.ru

В последнем гейме первого сета (6:3 в пользу Маррея) Бублик сначала не принял подачу из-за плохого отскока. После этого он крикнул: «Я не могу, ###, он будет ошибаться или нет? Я #### собак, #####, дырявых, #####, которые этот корт строили. Ублюдки, #####».

Проиграв очко при счете 15:15, Бублик кричал: «Я маму #### дырявую, #####. Я ######## [устал], #####. Я просто ######## [устал].

Он будет ошибаться, нет? Нет? Ну пошел он на ### тогда».

Проиграв очко при счете 30:15, Бублик сказал: «Да я маму ####, шлюху дырявую, #####. Я ######## [устал] играть на этой #####... Сука, как меня это бесит, на ###.

Он будет ошибаться? Если не будет, на ### тогда пойдем».

Во второй партии Бублик не подал на сет при счете 5:3, а при счете 5:4 упустил сетбол на приеме. После этого он сказал: «##### вид спорт. Не отдавайте, родители, детей в эту #####. Не делайте, #####, ошибку. ###### говно, а не спорт».

На тай-брейке второго сета Бублик отдал очко на своей подаче ошибкой, после чего крикнул: «Маму #### этого тенниса. Ненавижу этот спорт, #####, и все, что, сука, с ним связано».

А когда Маррей дошел до матчбола, Бублик задался вопросом: «Я не понимаю, ##### я вообще в него играю? Я ненавижу этот ##### вид спорта».

Теннис,
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