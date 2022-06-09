Теннисист Бублик обматерил строителей корта во время матча

Спортсмен и ранее неоднократно выдавал нецензурные тирады на корте и заявлял о своей нелюбви к теннису. В 2021 году в интервью L’Equipe он говорил: «Я ненавижу теннис от всего сердца, ненавижу каждый день, когда мне нужно играть. Я играю только ради денег, пока заработал недостаточно. Мне нравится бить по мячу, но играть каждый день с новыми соперниками для меня невыносимо. А когда проигрываешь, нужно еще отвечать на вопросы журналистов. Почему ты проиграл? Так иди сам сыграй на корте, раз такой умный и считаешь, что можешь лучше меня. Вот это все я ненавижу».