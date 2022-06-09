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1 час назад

Легенда тенниса проведет 2,5 года в тюрьме

Елена Прошина

Теннисист Беккер получил тюремный срок за сокрытие имущества

Легенда тенниса проведет 2,5 года в тюрьме
Фото: ReutersReuters

Немецкий теннисист и трехкратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие имущества после признания его банкротом в 2017 году. Об этом сообщает «Экспресс газета».

По данным издания, за время своей спортивной карьеры, согласно официальной информации, Беккер заработал 25 миллионов долларов. Деньги он вкладывал в различные проекты и в лучшие годы его состояние превышало 100 миллионов долларов. При этом Беккер активно занимался жульничеством — сделал фальшивый дипломатический паспорт Центральноафриканской Республики, чтобы выманить 10 миллионов долларов у партнеров по бизнесу, уходил от уплаты налогов и даже не оплатил свою свадьбу в Швейцарии.

За все это еще в 2002 году теннисиста осудили в Германии на два года условно. А в 2017 году суд признал Беккера банкротом, которым тот как оказалось на самом деле не являлся — он скрыл от кредиторов недвижимость стоимостью 2,6 миллионов евро, крупный банковский займ и пакет акций. Узнав об этом Королевский суд Южного Лондона 29 апреля приговорил теннисиста к 2,5 годам тюрьмы. Сторона обвинения просила дать ему семь лет.

Теннис,Около спорта,Борис Беккер,
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