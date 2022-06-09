Легенда тенниса проведет 2,5 года в тюрьме

Теннисист Беккер получил тюремный срок за сокрытие имущества

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Немецкий теннисист и трехкратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие имущества после признания его банкротом в 2017 году. Об этом сообщает «Экспресс газета».

По данным издания, за время своей спортивной карьеры, согласно официальной информации, Беккер заработал 25 миллионов долларов. Деньги он вкладывал в различные проекты и в лучшие годы его состояние превышало 100 миллионов долларов. При этом Беккер активно занимался жульничеством — сделал фальшивый дипломатический паспорт Центральноафриканской Республики, чтобы выманить 10 миллионов долларов у партнеров по бизнесу, уходил от уплаты налогов и даже не оплатил свою свадьбу в Швейцарии.