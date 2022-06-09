Легенда тенниса проведет 2,5 года в тюрьме

Теннисист Беккер получил тюремный срок за сокрытие имущества
Немецкий теннисист и трехкратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие имущества после признания его банкротом в 2017 году. Об этом сообщает «Экспресс газета».
По данным издания, за время своей спортивной карьеры, согласно официальной информации, Беккер заработал 25 миллионов долларов. Деньги он вкладывал в различные проекты и в лучшие годы его состояние превышало 100 миллионов долларов. При этом Беккер активно занимался жульничеством — сделал фальшивый дипломатический паспорт Центральноафриканской Республики, чтобы выманить 10 миллионов долларов у партнеров по бизнесу, уходил от уплаты налогов и даже не оплатил свою свадьбу в Швейцарии.
За все это еще в 2002 году теннисиста осудили в Германии на два года условно. А в 2017 году суд признал Беккера банкротом, которым тот как оказалось на самом деле не являлся — он скрыл от кредиторов недвижимость стоимостью 2,6 миллионов евро, крупный банковский займ и пакет акций. Узнав об этом Королевский суд Южного Лондона 29 апреля приговорил теннисиста к 2,5 годам тюрьмы. Сторона обвинения просила дать ему семь лет.