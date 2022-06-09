Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

Россиянка Екатерина Александрова в четверг победила украинку Ангелину Калинину в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Александровой, посеянной на турнире под седьмым номером. Калинина не получила номера посева. В четвертьфинале россиянка сыграет с американкой Кэти Макналли.

Александровой 27 лет, она занимает 30-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим достижением Александровой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Калининой 25 лет, она располагается на 35-й позиции мирового рейтинга. На ее счету нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема украинка не проходила дальше второго круга.