Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+29° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
43 минуты назад

Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

ТАССиещё 2

Россиянка Екатерина Александрова в четверг победила украинку Ангелину Калинину в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах
Фото: ТАССТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Александровой, посеянной на турнире под седьмым номером. Калинина не получила номера посева. В четвертьфинале россиянка сыграет с американкой Кэти Макналли.

Александровой 27 лет, она занимает 30-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим достижением Александровой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Калининой 25 лет, она располагается на 35-й позиции мирового рейтинга. На ее счету нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема украинка не проходила дальше второго круга.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии и завершится 12 июня, общий призовой фонд турнира составляет более $250 тыс. В 2020 и 2021 году турнир не проводился из-за сложной эпидемиологической ситуации. Победительницей соревнований 2019 года является американка Элисон Риск. Из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).

Теннис,Ангелина Калинина,Екатерина Александрова,Надежда Петрова,Анна Чакветадзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители