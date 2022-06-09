«Худшее достижение». На Уимблдон вновь обрушились критика и гнев из-за бана россиян

Организаторами самого известного теннисного турнира недовольны американский теннисист Райлли Опелка и президент МОК Томас Бах.

Фото: MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES

Уимблдон, главный теннисный турнир на траве, в последнее время попадает в заголовки исключительно из-за своего скандального решения о недопуске российских и белорусских игроков для участия в соревновании. С критикой на Уимблдон сразу же обрушились звёзды тенниса Джокович, Надаль, Свёнтек, Навратилова, а профессиональные теннисные организации ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. Многие теннисисты стали говорить о снижении важности участия в Уимблдоне без получения этих баллов – так необходимых для формирования табели о рангах у мужчин и женщин. Однако американец Райлли Опелка считает, что проблема гораздо серьёзнее, чем просто отсутствие очков.

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18-я ракетка мира уверен, что отсутствие очень многих топ-игроков на предстоящем Уимблдоне разрушит репутацию этого крупного турнира и оставит непоправимое пятно на любом достижении в этом соревновании. «Многие люди, кажется, не понимают, что дело вовсе не в очках. Я считаю, что любая победа на нынешнем Уимблдоне-2022 – это будет худшее достижение из-за отсутствия наилучшей соревновательной атмосферы», — написал в своих соцсетях Райлли Опелка.

Американец уверен, что на таких крупных соревнованиях, как Уимблдон, должны принимать участие в жеребьёвке все лучшие игроки мира, отсутствие которых лишает турнир привлекательности, а победу – престижности. «Спорт – это меритократия. Когда вы исключаете из розыгрыша лучших, согласно результатам, игроков, вы подрываете целостность турнира. Речь идёт о конкурентном преимуществе, которое даётся таким игрокам, как я, из-за того, что сильнейшие не могут участвовать».

Как только Опелка написал своё первое сообщение с критикой в адрес Уимблдона, ему тут же посыпались возмущённые комментарии. Например, американцу напомнили, что на Уимблдоне практически никогда не участвуют 128 топ-игроков согласно рейтингу. Поэтому «лучшей соревновательной атмосферы» никогда не будет, на что американец заметил: «Травмы, наказание за агрессию на корте или допинг, из-за которых игроки отсутствуют на турнирах – это часть спорта, а дискриминация и ксенофобия не может быть частью спорта».

Напомним, из-за бана Уимблдона на 3-м в сезоне турнире «Большого шлема» не смогут выступить игроки топ-10 – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Арина Соболенко, а также теннисисты, входящие в топ-50 рейтингов – Дарья Касаткина, Виктория Азаренко, Карен Хачанов. Таким образом, их место в сетке займут игроки с более низким рейтингом, значит, состав участников будет ослабленным, а победитель за семь матчей турнира может так и не встретиться с равным себе по силам соперником.

По всей видимости, чем ближе Уимблдон, тем всё чаще спортсмены, тренеры и спортивные чиновники считают необходимым высказаться по поводу решения организаторов о бане наших игроков. Вот и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал и Уимблдон, и британское правительство. Бах считает, что организаторы Уимблдона отказали в участии в соревновании россиянам и белорусам исключительно под влиянием своего национального правительства: «Нам нужно, чтобы власти стран и правительства уважали нашу роль и деятельность. Давайте посмотрим, что происходит у наших друзей в теннисе.

На «Ролан Гаррос» россияне могли играть как нейтральные спортсмены, а на Уимблдоне британское правительство сказало им «нет». Если мы (спортивные федерации) допустим это, позволим это делать, если мы поддадимся этому давлению – мы проиграем. Как можно гарантировать честные международные соревнования, если правительства решают в соответствии со своими собственными политическими интересами, кто может участвовать в турнире, а кто не может? Если вы открываете эти ворота — сегодня это Россия и Беларусь, а завтра будет ваша страна. В мире нет государств, которые нравились бы всем правительствам мира», — заявил на 46-й генеральной ассамблее Международной Ассоциации летних Олимпийских федераций (ASOIF) Томас Бах.

Кстати, Уимблдон, лишённый рейтинговых очков, не стал в этом году экономить на сумме призовых. Среди игроков будет разыграна рекордная сумма в более чем £ 40 млн. Общий призовой фонд в 2022 году вырастет на 11,1% по сравнению с 2021 годом и на 5,4% по сравнению с турниром-2019. Победитель в одиночном разряде как у мужчин, так и у женщин получит £ 2 млн.