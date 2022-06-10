Даниил Медведев прокомментировал возвращение статуса первой ракетки мира

«Да, фантастика. В последнее время я не выиграл ни одного турнира и не заработал 2000 очков на «Ролан Гаррос», в отличие от Рафы. Но у меня были эти успехи в другое время. В прошлом году я набрал много очков, а теперь их достаточно для того, чтобы стать номером один в мире», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосхе.