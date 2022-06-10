Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Нидерландах

Россиянка Вероника Кудерметова в пятницу победила Белинду Бенчич из Швейцарии в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под шестым номером. Бенчич получила второй номер посева. В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой (седьмой номер посева) и американкой Кэти Макнэлли (без номера посева).
Кудерметовой 25 лет, она располагается на 24-м месте в рейтинге WTA, на счету россиянки одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.
Бенчич 25 лет, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. На счету швейцарки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением Бенчич на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио Бенчич завоевала золото в женском одиночном разряде.
Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии и завершится 12 июня, общий призовой фонд турнира составляет более $250 тыс. В 2020 и 2021 году турнир не проводился из-за сложной эпидемиологической ситуации. Победительницей соревнований 2019 года является американка Элисон Риск. Из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).