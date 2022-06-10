Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Нидерландах

Россиянка Вероника Кудерметова в пятницу победила Белинду Бенчич из Швейцарии в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

Фото: © EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON © EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под шестым номером. Бенчич получила второй номер посева. В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой (седьмой номер посева) и американкой Кэти Макнэлли (без номера посева).

Кудерметовой 25 лет, она располагается на 24-м месте в рейтинге WTA, на счету россиянки одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Бенчич 25 лет, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. На счету швейцарки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением Бенчич на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио Бенчич завоевала золото в женском одиночном разряде.