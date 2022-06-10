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1 час назад

Россиянка Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах

ТАСС

Россиянка Вероника Кудерметова в пятницу победила Белинду Бенчич из Швейцарии в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Нидерландах
Фото: © EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под шестым номером. Бенчич получила второй номер посева. В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой (седьмой номер посева) и американкой Кэти Макнэлли (без номера посева).

Кудерметовой 25 лет, она располагается на 24-м месте в рейтинге WTA, на счету россиянки одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Бенчич 25 лет, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. На счету швейцарки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением Бенчич на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио Бенчич завоевала золото в женском одиночном разряде.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии и завершится 12 июня, общий призовой фонд турнира составляет более $250 тыс. В 2020 и 2021 году турнир не проводился из-за сложной эпидемиологической ситуации. Победительницей соревнований 2019 года является американка Элисон Риск. Из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).

Теннис,Вероника Кудерметова,Екатерина Александрова,Надежда Петрова,Анна Чакветадзе,
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