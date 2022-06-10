«Чёрное даже лучше». Касаткина показала, в чем сыграет в Берлине

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала форму, в которой выступит на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). Турнир пройдёт с 13 по 19 июня.