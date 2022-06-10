Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
50 минут назад

«Чёрное даже лучше сочетается с травой». Дарья Касаткина показала, в чём сыграет в Берлине

Чемпионат.com

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала форму, в которой выступит на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). Турнир пройдёт с 13 по 19 июня.

«Чёрное даже лучше». Касаткина показала, в чем сыграет в Берлине
Фото: ReutersReuters

«Чёрное даже лучше сочетается с травой. Вернулась на траву», — подписала фотографию Касаткина.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ

Напомним, на минувшей неделе Дарья Касаткина впервые в карьере дошла до полуфинала турнира «Большого шлема». В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции российская спортсменка в двух сетах проиграла первой ракетке мира, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек, которая затем выиграла «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:

Теннис,Даниил Медведев,Дарья Касаткина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители