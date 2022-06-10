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46 минут назад

Даниил Медведев рассказал, кем хотел бы стать после ухода из тенниса

Чемпионат.com

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев признался, что хотел бы стать автогонщиком после того, как уйдёт из тенниса.

Даниил Медведев рассказал, кем хотел бы стать после ухода из тенниса
Фото: Roland GarrosRoland Garros

«Я хотел бы стать гонщиком. Конечно, посоревноваться в Формуле-1 мне уже не удастся, но я видел, как некоторые другие спортсмены или актёры выступают в автоспорте, пусть даже на любительском уровне. Кажется, этот вариант возможен для меня по окончании карьеры», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосхе.

Напомним, в ближайший понедельник, 13 июня, Даниил Медведев вернётся на первое место в рейтинге ATP. Об этом стало известно на минувшей неделе, после того, как сначала Новак Джокович проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а затем Александр Зверев из-за травмы не смог продолжить матч с Надалем в полуфинале этого турнира. Ранее в нынешнем году Медведев уже был первой ракеткой мира на протяжении трёх недель.

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Александр Зверев,Новак Джокович,
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