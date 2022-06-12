Медведев сенсационно проиграл 205-й ракетке мира

Сенсационное поражение Даниила накануне восхождения на вершину мирового рейтинга.

Фото: JORIS VERWIJST/GETTY IMAGES JORIS VERWIJST/GETTY IMAGES

Даниил Медведев упустил шанс завоевать второй в карьере титул на траве, проиграв в финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе 205-й ракетке мира.

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Из российских мужчин на первой неделе травяного сезона лучше всех отработал второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев. Если грунтовый сезон из-за операции по удалению грыжи у него был скомканным, то на траве он заявился на все возможные турниры – в Хертогенбосхе, Галле и на Майорке. Напомним, в прошлом сезоне у Даниила получился прорыв на этом покрытии – сначала он выиграл первый в карьере травяной титул – на Майорке, а затем тоже впервые дошёл до четвёртого круга Уимблдона. И вот сейчас в Хертогенбосхе-2022 россиянин без потери сета пробился в свой второй травяной финал и 24-й в карьере. Кроме того, Даниил всего второй раз за нынешний сезон оказался в решающем матче после Australian Open.

Любопытно, что по ходу Хертогенбосха-2022 Даниил обыграл двух французов, которым до этого уступал в личных встречах. Во втором круге россиянин прошёл 37-летнего ветерана Жиля Симона (счёт личных встреч стал 1-3) и в полуфинале Адриана Маннарино (2-3). Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» прокомментировал победу Медведева в полуфинале: «Это был матч между двумя игроками, которые хорошо играют на траве. Маннарино сейчас занимает 70-ю строчку рейтинга, но, если бы все турниры проходили на траве, он был бы точно в топ-20. Француз играет с небольшим замахом, плоскими ударами, и его игра идеально подходит для этого покрытия. Против него очень тяжело играть, сложный соперник. То, что Даниил его прошёл, – это очень хороший фактор. Я не увидел такого, что после подачи был один удар, и всё, нет, мы увидели розыгрыши, и на это приятно было смотреть. Медведев отлично сыграл на траве, и я бы назвал его претендентом на Уимблдон, если бы он там участвовал. Думаю, что Медведев закроет финал со счётом 2-0».

В соперники Даниилу по финалу достался местный теннисист Тим ван Рейтховен, который моложе россиянина всего на год. Любопытно, что на уровне ATP до этого турнира голландец провёл всего один матч – он попал как лаки-лузер в основу Уинстон-Сейлема-2016 и сразу же проиграл. В основе Хертогенбосха-2022 Тим, занимающий сейчас 205-е место в рейтинге ATP, оказался в качестве обладателя уайлд-кард и наделал там много шума. Голландец выбил из сетки австралийца Мэттью Эбдена, американца Тейлора Фритца, француза Юго Гастона, а в полуфинале впервые в карьере обыграл представителя топ-10 – канадца Феликса Оже-Альяссима. Медведев перед финалом отозвался о будущем сопернике весьма уважительно: «Последний раз я видел его ещё в юниорах. Наверное, мы виделись, когда нам было по 18 лет. Он всегда хорошо играл на траве, поэтому я не удивлён его результатом. На подобном покрытии иногда происходят такие сенсации. Он является отличным игроком, поэтому я готовлюсь к серьёзной борьбе. Был бы рад победить завтра, но всегда бывает тяжело. Я должен сыграть в свой лучший теннис. Каждый раз, когда выходишь в финал, думаешь о победе».

Матч для Даниила начался с неприятностей. На старте он упустил свою подачу и позволил сопернику повести 2:0. А когда россиянин был в шаге от обратного брейка, у него пошла кровь из носа. Надо сказать, что такое с россиянином иногда случается – вспомнить хотя бы финал Кубка Дэвиса – 2021 в Мадриде. Сейчас к Медведеву вышел врач, помог остановить кровотечение, померил давление, и поединок продолжился. Даниил добился обратного брейка, выровнял счёт 2:2, однако получить преимущество в матче с 205-й ракеткой мира ему никак не удавалось. Более того, при счёте 4:5 россиянин позволил сопернику сделать брейк, и партия была потеряна – 4:6 за 35 минут.

Здесь стоит отметить, что у Даниила были проблемы с концентрацией внимания. Он очень торопился, ошибался в розыгрышах, да и подача у него шла не очень стабильно, а эйсы чередовались с двойными. Начало второй партии Медведев вообще провалил. Он допускал огромные ауты, попадал в сетку, укороченные удары не проходили. Причём подобную небрежность он допускал и на чужих, на своих подачах. Довольно быстро Даниил стал проигрывать 0:5. Казалась, «баранка» неизбежна, но россиянин собрался на своей подаче и размочил счёт, отыграв матчбол. Впрочем, следом Тим уверенно подал на титул – 6:4, 6:1. Вот это сенсация!