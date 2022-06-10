Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе встречался с представителем Беларуси Ильей Ивашко. Накануне матча он поделился мнением о белорусском теннисисте.

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"Со следующим соперником мы хорошо знакомы. Он непростой оппонент, отлично играет на траве. В целом будет весело сыграть с ним", - приводит слова россиянина ТАСС.

Матч получился упорным. В первой партии дело дошло до тай-брейка, где Медведев в упорнейшей борьбе добился победы - 10/8. Второй сет также оказался непростым, но и в нем победил россиянин - 6:4.

В полуфинале Медведев сыграет с французом Адрианом Маннарино.

Другой российский теннисист Карен Хачанов в споре за выход в полуфинал встречался с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. В стартовой партии соперники долгое время шли на равных и для выявления победителя потребовался тай-брейк, где чуть удачливее оказался канадец - 7/5.