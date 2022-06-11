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2 часа назад

Новак Джокович был замечен на отдыхе в Черногории

Чемпионат.com

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович был замечен на отдыхе в Черногории.

Новак Джокович был замечен на отдыхе в Черногории
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Совместное фото с легендарным теннисистом опубликовал в социальных сетях один из фанатов.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА MANNYSWARV

Ранее подтвердилось, что Джокович не проведёт подготовительных турниров на травяном покрытии перед Уимблдоном, который пройдёт с 27 июня по 10 июля. Новак – действующий чемпион соревнований, в финале 2021 года серб уверенно обыграл итальянца Маттео Берреттини. До старта турнира он также не сыграл на траве ни одного официального матча.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Джокович дошёл до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 4 часа 14 минут.

Теннис,Рафаэль Надаль,Новак Джокович,
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