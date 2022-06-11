Новак Джокович был замечен на отдыхе в Черногории

Ранее подтвердилось, что Джокович не проведёт подготовительных турниров на травяном покрытии перед Уимблдоном, который пройдёт с 27 июня по 10 июля. Новак – действующий чемпион соревнований, в финале 2021 года серб уверенно обыграл итальянца Маттео Берреттини. До старта турнира он также не сыграл на траве ни одного официального матча.