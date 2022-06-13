Медведев во второй раз в карьере возглавил рейтинг ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку и возглавил мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого появилась в понедельник, 13 июня, на официальном портале организации.

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На прошедшей неделе россиянин добрался до финального матча на турнире в голландском Хертогенбосе. В решающем матче соревнований он проиграл теннисисту из Нидерландов Тиму ван Рейтховену, пишет ТАСС.

Лидировавший до сегодняшнего дня в рейтинге ATP сербский спортсмен Новак Джокович потерял баллы, заработанные им за победу в прошлогоднем турнире Ролан Гаррос. Балканский теннисист не сумел защитить титул, уступив в четвертьфинале триумфатору соревнований Рафаэлю Надалю.

Этот результат позволил Медведеву обойти серба и во второй раз в карьере взобраться на верхнюю строчку мирового рейтинга. На вторую позицию в списке ATP впервые в карьере поднялся представитель Германии Александр Зверев.