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2 часа назад

Медведев во второй раз в карьере возглавил рейтинг ATP

Вечерняя Москваиещё 2

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку и возглавил мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого появилась в понедельник, 13 июня, на официальном портале организации.

Медведев во второй раз в карьере возглавил рейтинг ATP
Фото: UnsplashUnsplash

На прошедшей неделе россиянин добрался до финального матча на турнире в голландском Хертогенбосе. В решающем матче соревнований он проиграл теннисисту из Нидерландов Тиму ван Рейтховену, пишет ТАСС.

Лидировавший до сегодняшнего дня в рейтинге ATP сербский спортсмен Новак Джокович потерял баллы, заработанные им за победу в прошлогоднем турнире Ролан Гаррос. Балканский теннисист не сумел защитить титул, уступив в четвертьфинале триумфатору соревнований Рафаэлю Надалю.

Этот результат позволил Медведеву обойти серба и во второй раз в карьере взобраться на верхнюю строчку мирового рейтинга. На вторую позицию в списке ATP впервые в карьере поднялся представитель Германии Александр Зверев.

В конце апреля организаторы британского теннисного турнира «Уимблдон» запретили представителям России принимать участие в этих соревнованиях.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Александр Зверев,Ролан Гаррос,Новак Джокович,
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