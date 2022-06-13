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1 час назад

Россиянин Даниил Медведев в обновлённом рейтинге ATP стал первой ракеткой мира

Чемпионат.comиещё 7

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев, занимавший второе место, поднялся на первую строчку, сместив серба Новака Джоковича, возглавлявшего рейтинг ранее. Теперь у Даниила 7950 очков.

Медведев во второй раз в карьере стал первой ракеткой мира
Фото: ReutersReuters

Второе место рейтинга занимает 25-летний немецкий теннисист Александр Зверев, имея в своём активе 7075 очков. На третьем месте расположился уже экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович, у него 6770 очков рейтинга.

Победитель недавнего Открытого чемпионата Франции 36-летний испанец Рафаэль Надаль располагается на четвёртом месте с 6525 очками.

В топ-10 попал ещё один россиянин Андрей Рублёв, у него 4125 очков и восьмое место.

Другой российский теннисист Карен Хачанов занимает 23-е место рейтинга. Аслан Карацев расположился на 38-м месте.

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