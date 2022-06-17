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2 часа назад

Рафаэль Надаль подтвердил намерение сыграть на Уимблдоне

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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что намерен сыграть на Уимблдоне 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Рафаэль Надаль подтвердил намерение сыграть на Уимблдоне
Фото: Roland GarrosRoland Garros

«Я не играл на Уимблдоне три года. Я взволнован. Я не знаю, что может произойти через пять дней, я осторожен, но то, что происходит сейчас, вселяет в меня надежду, что я смогу выступить.

Я намерен сыграть на Уимблдоне. Лечение и неделя тренировок дают мне надежду. Я бы не занимался этим, если бы у меня не было намерения играть», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, ранее в июне 36-летний Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» с травмированной стопой.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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