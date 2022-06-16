Евгений Кафельников отреагировал на допуск россиян до US Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open 2022 года. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября.