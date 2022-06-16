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50 минут назад

Евгений Кафельников отреагировал на решение допустить российских теннисистов до US Open

Чемпионат.com

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open 2022 года. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Евгений Кафельников отреагировал на допуск россиян до US Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так должны были поступить все остальные, включая Всеанглийский клуб», — написал он на своей странице в социальной сети «Твиттер», комментируя соответствующее решение.

Кафельников имеет в виду Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, ответственный за организацию Уимблдона, куда решили не допускать российских и белорусских теннисистов.

Теннис,Евгений Кафельников,
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