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48 минут назад

«В гимнастике есть девушки, у которых больше проблем, чем у Надаля, и даже они не так много говорят». Легкоатлет Гонсалес призвал теннисиста не жаловаться на травмы

Sports.ruиещё 1

Серебряный призер ЧМ-1987 по легкой атлетике Хосе Луис Гонсалес считает, что теннисист Рафаэль Надаль слишком много говорит о своих травмах.

Надаля сравнили с гимнастками и посоветовали меньше жаловаться
Фото: Sports.ruSports.ru

«Думаю, ему не стоит так часто высказываться о своих недугах перед общественностью, потому что это может выглядеть так, будто он изобр

Если вы решили соревноваться – вы в состоянии делать это. Если вы принимаете вызов, то не следует говорить о своих физических проблемах.

В художественной гимнастике есть девушки, у которых больше физических проблем, чем у него, и даже они не так много говорят», – отметил легкоатлет.

Гонсалес специализировался в беге на средние дистанции. На чемпионате мира 1987 года в Риме он взял серебро в забеге на 1500 м.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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