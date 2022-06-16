Надаля сравнили с гимнастками и посоветовали меньше жаловаться

Серебряный призер ЧМ-1987 по легкой атлетике Хосе Луис Гонсалес считает, что теннисист Рафаэль Надаль слишком много говорит о своих травмах.

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«Думаю, ему не стоит так часто высказываться о своих недугах перед общественностью, потому что это может выглядеть так, будто он изобр

Если вы решили соревноваться – вы в состоянии делать это. Если вы принимаете вызов, то не следует говорить о своих физических проблемах.

В художественной гимнастике есть девушки, у которых больше физических проблем, чем у него, и даже они не так много говорят», – отметил легкоатлет.