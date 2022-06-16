Хачанов вышел в четвертьфинал в Галле: результаты матча

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга травяного турнира в Галле (Германия), в котором его соперником был представитель Сербии Ласло Джере. Хачанов, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, обыграл Джере (62) со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

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Хачанов пять раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из 10 (30%). На счету его соперника девять эйсов, четыре ошибки на подаче и два использованных брейк-пойнта из трёх.