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34 минуты назад

Карен Хачанов победил Ласло Джере и вышел в четвертьфинал в Галле

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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга травяного турнира в Галле (Германия), в котором его соперником был представитель Сербии Ласло Джере. Хачанов, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, обыграл Джере (62) со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

Хачанов вышел в четвертьфинал в Галле: результаты матча
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хачанов пять раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из 10 (30%). На счету его соперника девять эйсов, четыре ошибки на подаче и два использованных брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира в Галле Карен Хачанов сыграет с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия). Этот матч также состоится сегодня, 16 июня.

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