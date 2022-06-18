Даниил Медведев вышел в финал турнира в Галле

Начал Даня не очень уверенно, но класс игрока в том, что в решающий момент может собраться и прибавить. В начале первого сета были брейк-пойнты, которые Даня отыграл. При 3:5 брейканул обратно — этот гейм был очень непростой. В этом и сказывается вся разница в классе. В решающие моменты именно ведущие играют так, как нужно, и рискуют и попадают», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.