Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
3 часа назад

Ольховский: в полуфинале сказалась разница в классе Медведева. В игре он был сильнее Отте

Чемпионат.comиещё 4

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финал турнира ATP-500 в Галле (Германия). В полуфинальном матче Медведев (1) обыграл местного игрока Оскара Отте (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Галле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый сет был равный. Отте подавал при 5:3 на матч, достаточно неплохо играл. Я говорил, что многое будет решать подача. Когда у немца перестала проходить первая подача, в игре Даня оказался посильнее. На мой взгляд Медведев лучше и лучше играет на траве с каждым матчем. Сегодня он провёл хороший матч.

Начал Даня не очень уверенно, но класс игрока в том, что в решающий момент может собраться и прибавить. В начале первого сета были брейк-пойнты, которые Даня отыграл. При 3:5 брейканул обратно — этот гейм был очень непростой. В этом и сказывается вся разница в классе. В решающие моменты именно ведущие играют так, как нужно, и рискуют и попадают», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Теннис,Егор Кабак,Андрей Ольховский,Оскар Отте,Даниил Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители