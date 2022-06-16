Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над белорусом Ильей Ивашко на травяном турнире в Галле (Германия).

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Медведев 10 раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Ивашко подал два эйса и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.

«Газета.Ru» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с голландцем Таллоном Грикспором или испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

13 июня в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев поднялся на первую строчку. Он сместил возглавлявшего рейтинг серба Новака Джоковича на третью позицию. На второй строчке расположился представитель Германии Александр Зверев.