Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над белорусом Ильей Ивашко на травяном турнире в Галле (Германия).
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Медведев 10 раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Ивашко подал два эйса и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.
«Газета.Ru» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с голландцем Таллоном Грикспором или испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
13 июня в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев поднялся на первую строчку. Он сместил возглавлявшего рейтинг серба Новака Джоковича на третью позицию. На второй строчке расположился представитель Германии Александр Зверев.
Ранее Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена.