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1 час назад

Винус Уильямс снялась с Уимблдона

Чемпионат.com

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс снялась с Уимблдона. Турнир пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 27 июня по 10 июля.

Винус Уильямс снялась с Уимблдона
Фото: ReutersReuters

«Я надеюсь, то, что на Уимблдоне сыграет Серена, поможет уладить ситуацию в отношении фамилии Уильямс», — приводятся слова Винус Уильямс в «твиттере» журналиста The New York Times Кристофера Клэри.

Сегодня, 17 июня, Уильямс-старшей исполнилось 42 года. Она пять раз выигрывала Уимблдонский теннисный турнир, а также дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. На Australian Open она Винус Уильямс доходила до финала, а на «Ролан Гаррос» — один раз.

Теннис,Винус Уильямс,
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