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2 часа назад

Рафаэль Надаль принял участие в соревнованиях по гольфу и занял четвёртое место

Чемпионат.comиещё 2

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль принял участие в первом дне чемпионата Балеарских островов по гольфу.

Надаль принял участие в соревнованиях по гольфу
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

В соревнованиях приняли участие 68 гольфистов. Надаль расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы. Рафаэль закрыл все 18 лунок с помощью 76 ударов.

Отметим, что для Надаля это уже не первый турнир по гольфу в 2022 году. Рафаэль занял второе место в чемпионате Балеарских островов среди любителей в возрастной группе старше 25 лет сразу после победы на Открытом чемпионате Австралии – 2022.

Ранее Надаль сообщил, что готовится принять участие в Уимблдоне-2022. Напомним, сразу после победы на «Ролан Гаррос» — 2022 испанец прошёл радиочастотное лечение стопы.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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