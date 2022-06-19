Надаль принял участие в соревнованиях по гольфу

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль принял участие в первом дне чемпионата Балеарских островов по гольфу.
В соревнованиях приняли участие 68 гольфистов. Надаль расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы. Рафаэль закрыл все 18 лунок с помощью 76 ударов.
Отметим, что для Надаля это уже не первый турнир по гольфу в 2022 году. Рафаэль занял второе место в чемпионате Балеарских островов среди любителей в возрастной группе старше 25 лет сразу после победы на Открытом чемпионате Австралии – 2022.
Ранее Надаль сообщил, что готовится принять участие в Уимблдоне-2022. Напомним, сразу после победы на «Ролан Гаррос» — 2022 испанец прошёл радиочастотное лечение стопы.