Надаль принял участие в соревнованиях по гольфу

Отметим, что для Надаля это уже не первый турнир по гольфу в 2022 году. Рафаэль занял второе место в чемпионате Балеарских островов среди любителей в возрастной группе старше 25 лет сразу после победы на Открытом чемпионате Австралии – 2022.