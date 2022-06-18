Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Медведев вышел в финал турнира в Галле

Майк Габриелян

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев обыграл в полуфинале турнира Terra Wortmann Open-2022 в Галле (ФРГ) немца Оскара Отте. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Медведев вышел в финал турнира в Галле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Результат встречи 7:6 (7:3), 6:3.

Победив, Медведев вышел в финал турнира. Он встретится с победителем пары Хуберт Гуркач (Польша) – Ник Кирьос (Австралия).

Призовой фонд турнира составляет более 2 млн евро.

Ранее Медведев заявился на три турнира – ATP-250 в Хертогенбосхе, ATP-500 в Галле и ATP-250 на Мальорке. За полторы недели россиянин успел победить самых неудобных для себя соперников – французов Жиля Симона, Адриана Маннарина и испанца Роберто Баутиста-Агута.

Теннис,Оскар Отте,Даниил Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители