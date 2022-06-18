Медведев вышел в финал турнира в Галле

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев обыграл в полуфинале турнира Terra Wortmann Open-2022 в Галле (ФРГ) немца Оскара Отте. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
Результат встречи 7:6 (7:3), 6:3.
Победив, Медведев вышел в финал турнира. Он встретится с победителем пары Хуберт Гуркач (Польша) – Ник Кирьос (Австралия).
Призовой фонд турнира составляет более 2 млн евро.
Ранее Медведев заявился на три турнира – ATP-250 в Хертогенбосхе, ATP-500 в Галле и ATP-250 на Мальорке. За полторы недели россиянин успел победить самых неудобных для себя соперников – французов Жиля Симона, Адриана Маннарина и испанца Роберто Баутиста-Агута.