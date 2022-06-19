Российская теннисистка Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство и заявилась на Уимблдон. Спортсменка будет играть под флагом Грузии, говорится на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В этом году на Уимблдоне не будут играть российские и белорусские теннисисты по решению организаторов турнира. После этого Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA лишила спортсменов на Уимблдоне рейтинговых очков.

29-летняя Натела Дзаламидзе выступала под российским флагом в мае, когда участвовала на «Роллан Гаррос» в паре с Камилой Рахимовой. В первом круге теннисистки потерпели поражение.