Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
52 минуты назад

Австрийского теннисиста заподозрили в съемках порно

Lenta.ruиещё 1

Австрийского теннисиста Доминика Тима заподозрили в съемках порнографического видео. Об этом сообщает Eurosport.

Австрийского теннисиста заподозрили в съемках порно
Фото: соцсетисоцсети

28-летний спортсмен тренировался на территории теннисной академии в Трайскирхене и издавал громкие звуки, из-за чего соседи вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на корт и, разобравшись в ситуации, не стали прерывать занятия теннисиста.

«Людям не совсем понятно, звуки могут быть громкими и странными. Я тренировался без майки, все подумали — раз у меня хорошее тело, значит, мы снимаем порно», — прокомментировал инцидент Тим.

Он добавил, что сталкивается с этим с детства, и это не первый раз, когда на него жалуются.

За карьеру Тим выиграл 17 титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2020 году австриец становился третьей ракеткой мира. В текущем рейтинге он занимает 352-е место.

Теннис,Доминик Тим,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители