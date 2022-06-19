Австрийского теннисиста заподозрили в съемках порно

Австрийского теннисиста Доминика Тима заподозрили в съемках порнографического видео. Об этом сообщает Eurosport.

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28-летний спортсмен тренировался на территории теннисной академии в Трайскирхене и издавал громкие звуки, из-за чего соседи вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на корт и, разобравшись в ситуации, не стали прерывать занятия теннисиста.

«Людям не совсем понятно, звуки могут быть громкими и странными. Я тренировался без майки, все подумали — раз у меня хорошее тело, значит, мы снимаем порно», — прокомментировал инцидент Тим.

Он добавил, что сталкивается с этим с детства, и это не первый раз, когда на него жалуются.