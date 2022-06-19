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1 час назад

Российская теннисистка сменила гражданство ради участия в Уимблдоне

Майк Габриелян

Теннисистка Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство России, и заявилась на Уимблдон как спортсменка Грузии. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) в профиле Дзаламидзе уже значится грузинский флаг.

29-летняя Натела Дзаламидзе — чемпионка двух турниров на уровне WTA в парном разряде. Последним турниром в качестве представительницы России для Нателы стал Открытый чемпионат Франции. Спортсменка выступила в паре с другой россиянкой Камилой Рахимовой, а также сыграла в миксте вместе с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Уимблдон ответил на критику из-за отстранения россиян

На Уимблдоне-2022 Дзаламидзе сыграет в паре с Александрой Крунич из Сербии.

В этом году организаторы Уимблдона запретили играть российским и белорусским теннисистам. В ответ ведущие теннисисты мира призвали к санкциям против Уимблдона.

В итоге Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA лишила Уимблдонский турнир рейтинговых очков.

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