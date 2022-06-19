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59 минут назад

Медведев проиграл Хуркачу в финале теннисного турнира в Германии

ТАССиещё 2

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в воскресенье проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в германском Галле.

Медведев проиграл Хуркачу в финале турнира в Германии
Фото: EPAEPA

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Хуркача, посеянного на турнире под пятым номером. Медведев получил первый номер посева. В конце первого сета на корт выбежал зритель, которого увели сотрудники арены.

Медведев проиграл в финале на втором турнире подряд, на прошлой неделе россиянин уступил представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену со счетом 4:6, 1:6 на соревнованиях в нидерландском Хертогенбосе.

Медведеву 26 лет, 13 июня он во второй раз в карьере возглавил рейтинг АТР, ранее он занимал первое место с 28 февраля по 21 марта 2022 года. На счету россиянина 13 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021), в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Хуркачу 25 лет, он располагается на 12-й строчке мирового рейтинга. На счету поляка теперь пять титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом Хуркача на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2021 года.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).

Теннис,Хуберт Хуркач,Даниил Медведев,Евгений Кафельников,СБОРНАЯ РОССИИ,
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