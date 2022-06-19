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16 минут назад

На матче с Медведевым произошел инцидент

Елена Прошина

Девушка попыталась приковать себе к теннисной сетке во время финального матча россиянина Даниила Медведева и поляка Хуберт Хуркача на турнире в Галле. Об этом сообщает Sports.ru.

На матче с Медведевым произошел инцидент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент запечатлели на видео. На кадрах видно, что девушка выбежала на корт и подбежала к сетке, пытаясь пристегнуть к ней руку. Однако к ней сразу бросился охранник. Нарушительница попыталась скрыться, короткая погоня закончилась на другой стороне корта. Активистку задержали.

Девушка привязала себя к сетке на полуфинале «Ролан Гаррос»

На момент акции счёт был 5:0 в первом сете в пользу Хуркача.

Ранее аналогичную акцию попытались провести во время одного из матчей «Ролан Гаррос» в Париже. Позже выяснилось, что «зеленые» хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Финал в Галле завершился поражением Медведева. 26-летний россиянин уступил Хуркачу со счётом 1:6, 4:6.

Ранее активист с радужным флагом вышел на поле и встал перед сборной Венгрии по футболу, поющей гимн.

Теннис,Даниил Медведев,
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