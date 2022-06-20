Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
22 минуты назад

Тарпищев: лидерству теннисиста Медведева в рейтинге до августа ничего не угрожает

ТАСС

Россиянин Даниил Медведев будет лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) до августа, в ближайшее время его позициям ничего не угрожает. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев: лидерству Медведева в рейтинге до августа ничего не угрожает
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На последних турнирах Даня очков набрал прилично, даже оторвался в рейтинге, - сказал Тарпищев. - За Уимблдон очков не дают, так что главное для него будет защитить свои позиции на US Open (Медведев выиграл турнир в прошлом году - прим. ТАСС). На Майорке тоже надо будет выступить хорошо. Думаю, как минимум до конца августа лидерству Медведева ничего не угрожает".

В воскресенье Медведев в финале турнира в германском Галле проиграл поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 4:6). Россиянин сохраняет первое место в мировом рейтинге, опережая занимающего вторую позицию немца Александра Зверева на 1 130 очков.

Теннис,Хуберт Хуркач,Даниил Медведев,Александр Зверев,Шамиль Тарпищев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители