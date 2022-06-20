Тарпищев: лидерству Медведева в рейтинге до августа ничего не угрожает

"На последних турнирах Даня очков набрал прилично, даже оторвался в рейтинге, - сказал Тарпищев. - За Уимблдон очков не дают, так что главное для него будет защитить свои позиции на US Open (Медведев выиграл турнир в прошлом году - прим. ТАСС). На Майорке тоже надо будет выступить хорошо. Думаю, как минимум до конца августа лидерству Медведева ничего не угрожает".