Тарпищев: лидерству Медведева в рейтинге до августа ничего не угрожает

Россиянин Даниил Медведев будет лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) до августа, в ближайшее время его позициям ничего не угрожает. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
"На последних турнирах Даня очков набрал прилично, даже оторвался в рейтинге, - сказал Тарпищев. - За Уимблдон очков не дают, так что главное для него будет защитить свои позиции на US Open (Медведев выиграл турнир в прошлом году - прим. ТАСС). На Майорке тоже надо будет выступить хорошо. Думаю, как минимум до конца августа лидерству Медведева ничего не угрожает".
В воскресенье Медведев в финале турнира в германском Галле проиграл поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 4:6). Россиянин сохраняет первое место в мировом рейтинге, опережая занимающего вторую позицию немца Александра Зверева на 1 130 очков.