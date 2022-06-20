Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
44 минуты назад

Соперник Медведева назвал его лучшим игроком мира

Lenta.ru

Польский теннисист Хуберт Хуркач поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве. Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Соперник Медведева назвал его лучшим игроком мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хуркач назвал соперника невероятным игроком. «Он лучший в мире, поэтому играть с ним очень сложно. С самого начала матча у меня проходили все нужные удары, что придало мне дополнительный импульс», — рассказал поляк.

19 июня Медведев и Хуркач встретились в финале турнира в немецком Галле. Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу польского спортсмена. Для 25-летнего Хуркача этот титул стал первым в сезоне. Медведев проиграл третий финал подряд.

13 июня Медведев стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг ATP, сместив серба Новака Джоковича. Ранее россиянин был первой ракеткой мира с 28 февраля по 20 марта.

Теннис,Хуберт Хуркач,Даниил Медведев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители