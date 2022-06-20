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1 час назад

Николай Давыденко: «Я входил в топ-5 в мире, но мне было трудно найти спонсоров, потому что я из России»

Sports.ru

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко рассказал о проблемах, с которыми сталкивался в карьере.

Российский теннисист: русским быть трудно
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я входил в топ-3, топ-5 в мире, но мне было трудно найти спонсоров, потому что я из России. Тогда не было соцсетей. Меня знали, но, честно скажу, у меня было не очень много

В Nike мне сказали что-то в духе: «У нас есть Федерер, первая ракетка мира. Увидимся, когда ты станешь первым». Если бы я был американцем и стоял пятым в мире, то мог бы подписать контракт с Nike. Если бы был немцем, то с adidas, потому что это немецкая компания.

Все зависит от того, из какой ты страны. Единственный хороший контракт у меня был с Prince, и он продлился три-четыре года, пока у них не начались финансовые проблемы.

И на «Шлемах» меня всегда ставили на второстепенные корты, а другие с первых кругов играли на крупнейших стадионах.

Но я и не хотел с самого начала играть на центральных кортах, потом что это дополнительное давление. А когда на трибунах не очень много людей, давления меньше. И после нескольких матчей я его уже не испытывал».

Давыденко был топом, но его не хотели спонсоры и не любили журналисты

Теннис,Николай Давыденко,
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