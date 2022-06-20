Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Британская газета выплатит компенсацию украинской теннисистке за свою статью

Чемпионат.com

Британское издание Daily Telegraph принесло извинения украинской теннисистке Даяне Ястремской и её отцу Александру Ястремскому. Издание подтвердило, что информация, опубликованная на страницах газеты 14 мая, была неверной. В статье говорилось, что Ястремскую обвинили в попытке скрыть допинговые обвинения.

Британская газета выплатит компенсацию украинской теннисистке
Фото: Из личного архива Даяны ЯстремскойИз личного архива Даяны Ястремской

В июне 2021 года независимый трибунал Международной федерации тенниса встал на сторону Ястремской, посчитав, что положительный тест на допинг не был связан с приёмом запрещённых препаратов. В связи с этим украинскую теннисистку не стали наказывать.

«Мы приносим извинения мисс Ястремской и её отцу. Также мы согласились выплатить компенсацию за ущерб репутации, который был нанесён из-за нашей статьи», — говорится на сайте издания.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители