Британская газета выплатит компенсацию украинской теннисистке

Британское издание Daily Telegraph принесло извинения украинской теннисистке Даяне Ястремской и её отцу Александру Ястремскому. Издание подтвердило, что информация, опубликованная на страницах газеты 14 мая, была неверной. В статье говорилось, что Ястремскую обвинили в попытке скрыть допинговые обвинения.

В июне 2021 года независимый трибунал Международной федерации тенниса встал на сторону Ястремской, посчитав, что положительный тест на допинг не был связан с приёмом запрещённых препаратов. В связи с этим украинскую теннисистку не стали наказывать.