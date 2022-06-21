Теннисистка Дзаламидзе объяснила решение сменить спортивное гражданство

Теннисистка Натела Дзаламидзе объяснила решение сменить спортивное гражданство с российского на грузинское, передает The Times.
"Так будет лучше и для моего будущего. Мне 29 лет, на данный момент у меня лучший рейтинг и мои перспективы сейчас намного лучше в Грузии", - сказала Дзаламидзе.
Напомним, что российские теннисисты пропустят в конце июня Уимблдон. 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать спортсменов из России до соревнований. За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона.
Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA). Ранее Дзаламидзе высказалась против недопуска россиян к Уимблдону.
"Спорт нужно отделять от политики. Мне очень жаль россиян, которые не смогут выступить. Я считаю, что это несправедливо. Они ничего не сделали", — сказала Дзаламидзе.